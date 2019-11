Slides tonen dat nieuwe Intel-cpu's voor desktop allemaal hyperthreading krijgen

Intel voorziet zijn hele volgende generatie desktopprocessors van hyperthreading. Daarmee komt hyperthreading terug naar de Core i5's en i7's, en voor het eerst ook naar Core i3's voor desktops. De Comet Lake-processors hebben maximaal tien cores.

Een presentatie met details over de Comet Lake-S-processors is in handen van Wccftech. Veel van de informatie die erop staat, komt overeen met details die eerder zijn uitgelekt. De slides bevestigen dat de Core i3-, i5- en i7-modellen hyperthreading krijgen. Daarmee gooit Intel het roer weer om ten opzichte van de vorige generatie, waarbij de i5's en i7's geen hyperthreading hadden.

Comet Lake-S (10000-serie) Coffee Lake-R (9000-serie) Coffee Lake (8000-serie) Core i9 10 cores / 20 threads 8 cores / 16 threads - Core i7 8 cores / 16 threads 8 cores / geen HT 6 cores / 12 threads Core i5 6 cores / 12 threads 6 cores / geen HT 6 cores / geen HT Core i3 4 cores / 8 threads 4 cores / geen HT 4 cores / geen HT

De Comet Lake-S-processors worden nog op 14nm gemaakt en hebben maximaal tien cores. Er zijn nieuwe moederborden nodig voor de processors, want ze gebruiken een nieuwe lga1200-socket. In de slides worden workstation-cpu's met vPro en Xeon-varianten besproken, met bijbehorende W480- en Q470-chipsets. Voor consumenten komt er vermoedelijk een Z490-variant, die staat niet in de slides.

De Core i9-10900 wordt het topmodel voor de zakelijke markt. Dat is een 65W-processor met tien cores, een turboklok van maximaal 5,1GHz en VPro-ondersteuning. Ook komt er een i9-10900T met een tdp van 35W, die maximaal 4,5GHz haalt. Vermoedelijk is het topmodel voor consumenten de i9-10900K met een hogere tdp van bijvoorbeeld 125W. De kloksnelheid daarvan is nog niet bekend. De nieuwe Core i7-modellen krijgen acht cores, de i5's worden voorzien van zes cores en de i3's hebben vier cores.

Intel brengt de Comet Lake-S-desktopprocessors volgens geruchten begin volgend jaar uit. De cpu's verschenen al op een roadmap die Tweakers eerder dit jaar publiceerde. Daarop worden de desktopprocessors genoemd voor het vierde kwartaal van 2019.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Max. turbo Cache Tdp Intel Core i9-10900K* 10/20 nnb nnb 20MB nnb Intel Core i9-10900 10/20 3.0GHz 5.1GHz 20MB 65W Intel Core i9-10900T 10/20 2.0GHz 4.5GHz 20MB 35W Intel Core i7-10700K* 8/16 nnb nnb 16MB nnb Intel Core i7-10700 8/16 3.0GHz 4.8GHz 16MB 65W Intel Core i7-10700T 8/16 2.0GHz 4.4GHz 16MB 35W Intel Core i5-10500K* 6/12 nnb nnb 12MB nnb Intel Core i5-10500 6/12 3.2GHz 4.3GHz 12MB 65W Intel Core i5-10500T 6/12 2.3GHz 3.7GHz 12MB 35W Intel Core i3-10100K* 4/8 nnb nnb 8MB nnb Intel Core i3-10100 4/8 3.2GHz 3.8GHz 8MB 65W Intel Core i3-10100T 4/8 2.3GHz 3.6GHz 8MB 35W

* Vermoedelijke processorvarianten voor consumenten