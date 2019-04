Roadmap Intel Desktop Client-cpu's tot eind 2020 bevat geen 10nm-processors

Een roadmap van Intel waarop desktop- en workstationprocessors staan die uitkomen tussen 2018 en eind 2020, bevat geen 10nm-processors. Volgens de roadmap komt Intel eind 2019 met de Comet Lake-generatie, die tien cores naar het consumentenplatform brengt.

Comet Lake is de opvolger van de huidige Coffee Lake-desktopprocessors en Intel maakt deze weer op een 14nm-procedé. De processors krijgen echter meer cores. Er komen modellen met tien cores, waar het maximum nu acht is op het mainstreamplatform. Volgens de roadmap kondigt Intel de Comet Lake-generatie in het vierde kwartaal van 2019 aan en volgt de beschikbaarheid voor consumenten in het eerste kwartaal van 2020. Varianten voor de zakelijke markt komen in het tweede kwartaal van volgend jaar uit.

Comet Lake staat ook genoemd op de roadmap die Tweakers eerder deze week publiceerde. Die roadmap toont ook introducties voor 2021, maar dat is een document gericht op de zakelijke markt met processors die langdurige ondersteuning krijgen.

Het is mogelijk dat Intel in 2021 wel 10nm-desktopprocessors uitbrengt voor consumenten, maar volgend jaar lijkt dat in ieder geval nog niet het geval te zijn. De Rocket Lake-generatie, die volgens de eerder gepubliceerde roadmap in 2021 uitkomt als opvolger van Comet Lake, wordt ook op 14nm gemaakt. Rocket Lake komt in de tweede helft van 2021 uit voor de zakelijke markt, waarschijnlijk volgt de consumentenversie eerder.

In het derde kwartaal van dit jaar komt Intel volgens de roadmap met nieuwe processors voor het hedt-platform. Het gaat om Glacier Falls of Cascade Lake X, met maximaal achttien cores. De codenaam Glacier Falls kwam eerder voor in een roadmap die in augustus vorig jaar online verscheen. Intel introduceerde begin april al de Cascade Lake SP-serverprocessors, zoals ook op de roadmap staat. De Cascade Lake X-versies zijn varianten voor consumenten op het X299-platform.

Voor workstations komen er in 2020 ook geen 10nm-processors. Begin dat jaar komt volgens de roadmap een refresh van Cascade Lake SP uit. De node wordt niet genoemd, maar omdat het om een refresh gaat, is het vrijwel zeker dat het weer 14nm-processors zijn. Datzelfde geldt voor de Cascade Lake-W-varianten. Van Comet Lake is eveneens bekend dat het 14nm-processors zijn, dus datzelfde zal gelden voor de Xeon-varianten daarvan die begin 2020 uitkomen.

De roadmaps zijn afkomstig uit een intern document van Dell, dat in handen is van Tweakers. Het is niet zeker wanneer Intel de roadmaps heeft opgesteld, maar het Dell-document is van dit jaar. Verschillende releases op de roadmap komen overeen met recente introducties van Intel.