Afbeelding toont details over Intel Rocket Lake-desktopprocessors

Er is een foto online verschenen met daarop enkele details van Intels Rocket Lake-cpu's voor desktops. Er zouden vPro-modellen komen met maximaal acht cores en zestien threads. Rocket Lake is de 11e generatie Intel-cpu's, die Comet Lake zal opvolgen.

Op de foto die door VideoCardz online is gezet, staat een stukje van een Rocket Lake-roadmap. Processors worden onderverdeeld in de klassen P, MS, T en L. Dat zou staan voor Performance, Mainstream, Transactional en Legacy. De laagste twee segmenten bevatten geen Rocket Lake-cpu's, maar Comet Lake-S Refresh-modellen. Het lijkt er dus op dat Intel ook met een refresh van Pentium- en Core i3-cpu's in die serie komt.

Op de afbeelding staan alleen processors met vPro, dat zijn varianten voor workstations. Het ligt voor de hand dat er ook een line-up komt van Rocket Lake-processors zonder vPro, zoals ook het geval is bij Comet Lake en eerdere generaties.

Het Rocket Lake-topmodel met vPro heeft acht cores en zestien threads en valt in de Core i9-serie. In de huidige Comet Lake-serie biedt Intel een model met tien cores en twintig threads als topmodel. Mogelijk krijgt Rocket Lake minder cores omdat de architectuur naar verwachting anders is. Volgens geruchten gaat het om een backport naar het 14nm-procedé van de Willow Cove-cores die Intel in zijn 10nm-Tiger Lake-laptopprocessors gebruikt.

Opvallend is dat er ook een Core i7 met acht cores en twaalf threads wordt genoemd. Zo'n oneven verdeling is mogelijk, maar het zou ook om een typefout kunnen gaan. Volgens VideoCardz is de afbeelding wel afkomstig van een betrouwbare bron. Net als de i9 heeft de i7 volgens de slide 16MB cache; dat lijkt aan te geven dat de i7-processor gelijk is aan het topmodel, maar voor een deel is uitgeschakeld.

In maart verscheen er ook al een slide met details over het Rocket Lake-S-platform. Daarop staat dat de processors pci-e 4.0-ondersteuning met zich meebrengen. De cpu's krijgen dezelfde lga1200-socket als de huidige Comet Lake-S-processors.

Verwijzingen naar Rocket Lake verschenen voor het eerst in april 2019 op een roadmap die Tweakers publiceerde. Die roadmap is tot nu toe correct gebleken. Volgens de uitgelekte Intel-roadmaps komt Rocket Lake ook naar laptops. Die Rocket Lake U-varianten zouden maximaal zes cores bevatten en ook op 14nm gemaakt worden, maar voorzien zijn van een 10nm-gpu. De 15W-varianten van Rocket Lake staan op de roadmap voor een release in het derde kwartaal van dit jaar.

Eerste vermelding van Rocket Lake op een roadmap die Tweakers in april 2019 publiceerde

De afgelopen tijd zijn er ook al details over de opvolger van Rocket Lake verschenen: Alder Lake. Die generatie brengt een nieuwe lga1700-socket met zich mee en wordt op 10nm gemaakt. Volgens geruchten gebruikt Intel voor deze processors een big.Little-configuratie met maximaal acht krachtige en acht zuinige cores.

Coffee Lake-S Comet Lake-S Rocket Lake-S Alder Lake-S ? Procedé 14nm 14nm 14nm (?) 10nm ? Introductie 2018 2020 Eind 2020 ? 2021 ? Chipset Intel 300 Intel 400 Intel 500 Intel 600 ? Generatie 8e/9e 10e 11e 12e Max. aantal cores 8 10 8 ? 8+8 (big.Little) ? Socket Lga1151 Lga1200 Lga1200 Lga1700 Geheugen Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 ? Pci-e-versie 3.0 3.0 4.0 4.0 ? Pci-e-lanes cpu 16 16 20 ? Pci-e-lanes pch 24 24 24 ? Usb (maximaal) 6x 3.1 Gen2x1

10x 3.1 Gen1x1 3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s)

3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) ? Direct Media Interface x4 3.0 x4 3.0 x8 3.0 ? Wifi AC AX AX ? Intel SGX 1.0 1.0 Verwijderd ?

Overzicht van huidige en komende Intel-desktop-cpu's, op basis van uitgelekte details en geruchten.