'Samsung stelt microled-tv's voor consumenten wellicht uit door lage yields'

Samsung slaagt er wellicht niet in om nog dit jaar zijn voor consumenten bedoelde microled-tv's uit te brengen. Volgens bronnen van The Elec zijn er productieproblemen en vormen de lage yield rates een probleem.

Het oorspronkelijke productieplan voor de microled-tv's is vertraagd, waardoor het twijfelachtig is of de televisies nog wel dit jaar zullen verschijnen, aldus bronnen van The Elec die bekend met de materie zouden zijn. Begin dit jaar toonde Samsung verschillende microled-tv's en het bedrijf gaf toen bij monde van Han Jong-hee, de directeur van Samsungs Visual Display-afdeling, aan dat de modellen in de tweede helft van 2020 uitkomen. Volgens de informatie van The Elec kan dat wel eens een lastig verhaal worden, omdat Samsung momenteel nog niet eens begonnen is met de productie van de benodigde componenten. Die productie had volgens de oorspronkelijke planning al in de eerste helft van dit jaar moeten zijn afgerond. Volgens de bronnen hebben bepaalde leveranciers en bedrijven, die niet direct betrokken zijn bij de productie van microledpanelen, ook nog geen tijdschema voor de productie ontvangen.

Het grootste obstakel zou het transfer process zijn, waarbij de zeer kleine ledmodules vanaf hun tijdelijke substraat moeten worden overgebracht op een flexibele printplaat. Samsung claimt dat het hierbij gaat om leds ter grootte van een micrometer, maar dat zou in werkelijkheid tussen de 100 en 200 micrometer liggen. Daarmee komt ze wat het formaat betreft eerder in het vaarwater van minileds, al is daarbij een vergelijkbaar proces noodzakelijk. Als er bij dit proces defecten optreden, wordt dat doorgaans opgelost door speciale reparatieapparatuur, maar de yield rate zou dermate laag zijn dat ook de inzet van die apparatuur onvoldoende zou zijn om het productieprobleem het hoofd te bieden. Het verhogen van de yield rate is ook cruciaal voor het drukken van de prijs van het uiteindelijke product. Afhankelijk van het model zou die prijs nu tussen de 10.000 en 100.000 dollar liggen.

Een woordvoerder van Samsung geeft aan dat het bedrijf nog gewoon op schema ligt om de microled-tv's in de tweede helft van dit jaar uit te brengen. Tijdens de CES van begin dit jaar toonde Samsung vier microled-tv's voor thuisgebruik, waarbij het ging om televisies met formaten van 75, 88, 93 en 110 inch. Daarnaast toonde de fabrikant een 150"- en een 292"-exemplaar voor bedrijven. Tijdens de CES van 2019 toonde het bedrijf al een microledscherm van 75", al waren daarbij nog duidelijk naden tussen de ledpanelen te zien en waren ook dode pixels aanwezig. Het bedrijf toonde eerder al The Wall, een modulaire televisie met een diagonaal van 146" op basis van microleds. Deze is echter puur op bedrijven gericht.

De bij de microledschermtechniek gebruikte anorganische leds hebben een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van oleds. Ze zijn bijvoorbeeld heel efficiënt, halen een hoge maximale helderheid, gaan erg lang mee en kunnen zeer pure kleuren genereren. Microled-tv's hebben net als oled-tv's geen backlight nodig omdat de pixels hun eigen licht genereren en delen een zeer hoog contrast en een perfecte zwartweergave. Microleds zouden in vergelijking met oled-tv's minder last hebben van inbranden en kunnen hogere helderheidswaarden halen.

Samsung werkt overigens ook aan televisies op basis van quantumdot-oledpanelen, waarmee het bedrijf op termijn direct zal gaan concurreren met de huidige oled-tv's, die gebaseerd zijn op panelen van LG Display met witte oleds als basis. Samsung bevestigde onlangs dat het volgend jaar met de productie van quantumdot-oledpanelen voor tv's begint.