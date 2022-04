LG introduceert modulair 163"-4k-scherm op basis van microleds

LG gaat in bepaalde markten de Magnit uitbrengen. Dit is de 163"-televisie waarvan de komst in juli al bekend werd. Het is een modulair ledscherm op basis van microleds, dat vooral op commercieel gebruik is gericht.

De LG Magnit bestaat uit meerdere modules, die elk een resolutie hebben van 640x360 pixels. Deze modules meten 600,337,5x45mm en worden op hun beurt weer gevormd door acht submodules met een resolutie van 160x180 en een formaat van 150x170mm. Elke submodule weegt 150g en de pixel pitch bedraagt 0,9mm. Ter vergelijking: het ledscherm dat LG in een Taiwanese bioscoopzaal plaatste, heeft een pixel pitch van 3,3mm.

Het scherm haalt volgens de specificaties een piekhelderheid van 1200cd/m², terwijl de reguliere helderheid op 600cd/m² uitkomt. De contrastverhouding zou op 150.000:1 uitkomen en er is ondersteunig voor hdr10 waarbij ook dynamische tonemapping wordt ondersteund. De maximale verversingssnelheid ligt op 60Hz. Volgens LG is de Magnit in staat om veel diepere zwartwaarden te tonen dan conventionele ledschermen, wat het bedrijf toeschrijft aan de aangebrachte coating die ook reflecties moet tegengaan en de pixels moet beschermen.

De LG Magnit is met zijn beelddiagonaal van 163" groter dan The Wall, een modulaire Samsung-microledtelevisie met een diagonaal van 146". Ook dit Samsung-scherm is op bedrijven gericht, al toonde Samsung begin dit jaar al vier microled-tv's voor thuisgebruik, waarbij het ging om televisies met formaten van 75, 88, 93 en 110 inch. Vermoedelijk zullen de eerste consumentenmicroledtelevisies van Samsung op zijn vroegst volgend jaar verschijnen, al is het waarschijnlijker dat dat nog wel langer gaat duren, door de technische uitdagingen in de vorm van het productieproces en het verlagen van de pixel pitch. LG heeft nog geen microledproducten aangekondigd voor de thuisconsument, al ligt het voor de hand dat de fabrikant dit in navolging van Samsung ook zal gaan doen.