Zoom brengt tweefactorauthenticatie uit voor desktop- en mobiele app

Videobeldienst Zoom heeft tweestapsverificatie beschikbaar gemaakt voor de desktopapp en de mobiele app. Het komt beschikbaar voor alle Zoom-accounts. Deze beveiligingsfunctie was eerder al aanwezig, maar was toen nog beperkt tot de webversie van Zoom.

Zoom zegt in een blogbericht dat gebruikers en admins de tweestapsverificatie kunnen aanzetten in het Zoom Dashboard. Om het in te stellen, hebben geïnteresseerden een telefoonnummer nodig dat sms'jes kan ontvangen, of een Android- of iOS-apparaat dat tekstberichten kan ontvangen of voorzien is van een 2fa-app die op het time-based one-time password-protocol is gebaseerd. Het is ook in te stellen via de Zoom-desktopclient voor Windows, macOS of Linux en in Zoom Rooms.

Naast deze bredere beschikbaarheid van tweefactorauthenticatie voor Zoom, zijn er ook meer mogelijkheden voor de tweede stap in het 2fa-proces, waarbij de gebruiker een eenmalige logincode ontvangt. Voorheen kon dat via het totp-protocol alleen met authenticatieapps als Google Authenticator, Microsoft Authenticator en FreeOTP, maar nu kan die code ook doorgegeven worden via een sms of een telefoonoproep. Er is ook ondersteuning voor recovery codes, in het geval dat een gebruiker geen toegang meer zou hebben tot de 2fa-codes, bijvoorbeeld omdat het apparaat zoek is, de 2fa-app niet meer is geïnstalleerd of Zoom uit de 2fa-app is verwijderd.

Deze stap van Zoom past in het streven van de videobeldienst om de beveiliging en de privacy te verbeteren. Het bedrijf had eerder te maken met nogal wat beveiligingslekken, waarna er nieuwe beveiligingsfuncties werden aangekondigd. Het bedrijf kreeg in de zomer nog kritiek op het feit dat het in eerste instantie alleen eind-tot-eindversleuteling aanbod aan betalende klanten, maar twee weken later besloot Zoom dit ook beschikbaar te maken voor gebruikers die niet voor de dienst betalen.