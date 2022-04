Google Authenticator kan op iOS codes exporteren naar ander apparaat

Google heeft een exportfunctie toegevoegd aan de Authenticator-app voor iOS. Apple-gebruikers kunnen daarmee tweestapsverificatiecodes overzetten naar een nieuwe telefoon als ze van toestel wisselen.

Het gaat om versie 3.1.0 van Google Authenticator. Daarin zit nu dezelfde functie als bij Android. Gebruikers kunnen via het menu hun data 'exporteren'. Dat gebeurt in de vorm van een qr-code. Als gebruikers die met Google Authenticator op een ander iOS-apparaat scannen, worden de accounts daar naartoe overgezet. Dat kan met maximaal tien accounts tegelijkertijd. Wie meer wil exporteren moet het proces dus meerdere keren doorlopen. Gebruikers moeten TouchID, FaceID of hun pincode gebruiken om de codes over te zetten.

De functionaliteit zat sinds mei van dit jaar in de Android-versie. Het was daarvoor alleen mogelijk tweestapsverificatie voor Google-accounts over te zetten naar andere apparaten, maar nu geldt dat voor alle Time-based One Time Passwords. Naast de exportfunctie heeft Authenticator op iOS ook voor het eerst een donkere modus gekregen en zijn er andere kleine ui-wijzigingen doorgevoerd.