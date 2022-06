Microsoft maakt donkere modus in Word ook mogelijk voor canvas

De donkere modus in Word werkt in de toekomst niet alleen voor de taakbalken, maar ook voor het document zelf. Microsoft werkt aan die optie in een bèta. Gebruikers kunnen daarmee wisselen tussen donkere modus in het hele programma of alleen het canvas.

Microsoft schrijft over de volledig donkere modus in een blogpost. De nieuwe versie van de darkmode is daarbij ook te gebruiken op het canvas van de tekstverwerker zelf. De huidige donkere modus werkt alleen voor de taakbalk bovenin, en voor de achtergrond van het document.

Het canvas wordt daarmee donkergrijs. Kleuren blijven over het algemeen wel staan, maar rood, blauw en geel worden volgens Microsoft een klein beetje bijgewerkt om beter contrast te geven.

In de bèta is het mogelijk om via de taakbalk te wisselen tussen normale en donkere modus. Ook is het mogelijk in de instellingen te bepalen of het canvas wel of niet onder de donkere modus moet vallen.

Microsoft heeft de testfunctie beschikbaar gemaakt voor Office Insiders. Die moeten build 13518.10000 of versie 2012 van het kantoorpakket draaien. Het is niet bekend wanneer de bèta klaar is voor algemeen gebruik.