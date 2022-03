Google introduceert donkere modus voor zoekmachinepagina's op desktop

Na een testperiode van meer dan een half jaar introduceert Google officieel een donkere modus voor zijn webpagina's in desktopbrowsers. De zoekmachine kan ingesteld worden om altijd of nooit in de donkere modus te zitten, maar kan ook de systeeminstelling hierin volgen.

Google meldt dat de modus 'uitgerold' wordt, verspreid over de komende weken. Wie toegang tot de functie heeft, kan de optie vinden na te klikken op het tandwieltje, dat zichtbaar is op de resultatenpagina. Hoe het zit met de beschikbaarheid in Nederland en België is niet helemaal duidelijk omdat Google daar geen details over geeft, maar bij Tweakers was de optie nu al beschikbaar in de Firefox-browser.

De functie was zeker sinds februari in de testfase. Daarvoor moesten gebruikers zich wenden tot extensies voor hun browser om de donkere modus te bewerkstelligen. De Google-app voor Android en iOS had de functie al langer: die kregen hem in mei van vorig jaar.

Meer en meer apps en besturingssystemen krijgen een donkere modus. Sommigen vinden de modus aantrekkelijker om naar te kijken, terwijl het anderen meer om het gemak voor de ogen gaat; minder fel licht kan comfortabeler zijn om naar te kijken, afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht. Een andere techniek om het kijkcomfort te verbeteren, is om de kleurtemperatuur in donkerdere situaties te verlagen. Dit is effectief, maar gaat ten koste van de kleurechtheid.