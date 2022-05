KPN start update tv-ontvanger voor sneller menu en donkere modus

KPN heeft de eerste groep klanten van een update voor zijn tv-ontvangers voorzien die de problemen met de snelheid van de tv-gids moet verhelpen. De update brengt daarnaast een donkere modus naar het menu.

KPN heeft een deel van de gebruikers van Interactieve TV een e-mail gestuurd met de melding dat de update op hun apparaat is doorgevoerd. "Deze update zorgt ervoor dat het tv-menu sneller wordt. De update is automatisch geïnstalleerd en u hoeft zelf verder niets te doen", meldt het bedrijf. KPN erkent in het bericht dat sommige tv-ontvangers traag reageren door de vernieuwingen die het in de afgelopen maanden heeft doorgevoerd aan het menu en het bedrijf biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Klanten van het bedrijf klaagden al maanden op het forum van het bedrijf over de traagheid van de gids voor Interactieve TV. Een update in december moest verbetering brengen, maar die verhoogde de druk op het netwerk zodanig dat deze teruggedraaid werd. Eerder deze week maakte het bedrijf bekend dat de oorzaak gevonden werd en dat het deze week ging starten met de verspreiding van de update. Dat blijkt te zijn gebeurd. Uiterlijk 20 januari zou iedere gebruiker deze ontvangen moeten hebben.

Het gaat om update NMC 8.0.112_1 en HTML 4.112.213. De update moet niet alleen de snelheid verbeteren, maar blijkt ook een donkere modus voor de weergave te bevatten. Deze optie is te vinden onder TV Menu bij de instellingen, waar gebruikers bij 'kleuren' voor 'donker' kunnen kiezen. Volgens KPN was die functie in de afgelopen maanden vaak aangevraagd en moet deze door het contrast het menu duidelijker maken.

Verder maakt de update dat het pakketoverzicht in het menu nu ook actiekortingen weergeeft als die er zijn en zijn een reeks kleinere verbeteringen en bugfixes doorgevoerd, waaronder het vernieuwen van de beveiligingscertificaten.