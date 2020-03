Apple schikt voor maximaal 500 miljoen dollar inzake trager maken van iPhones

Uit een voorlopige schikkingsovereenkomst blijkt dat Apple maximaal 500 miljoen dollar wil betalen als vergoeding voor iPhone-gebruikers die met bewust tragere toestellen te maken kregen. Dit is de uitkomst van een collectieve rechtszaak die eind 2017 werd aangespannen.

Het schikkingsvoorstel is volgens Reuters inmiddels geopenbaard en moet nog door een Amerikaanse rechter bekrachtigd worden. In het voorstel staat dat Apple bereid is om consumenten 25 dollar per iPhone te betalen. Dat vergoedingsbedrag per iPhone kan nog oplopen of juist omlaag gaan, afhankelijk van het aantal in aanmerking komende toestellen. Er wordt minimaal 310 miljoen uitgekeerd. Advocaten voor de consumenten spreken van eerlijk, redelijk en adequaat' voorstel.

Het gaat enkel om Amerikaanse bezitters van de volgende toestellen met iOS 10.2.1 of een nieuwere versie van het OS: iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en de SE. Uit het document zou blijken dat Apple ontkent iets fout te hebben gedaan. Het bedrijf wil met de schikking de kosten en moeite van verdere rechtszaken vermijden.

Apple bevestigde in december 2017 dat het oudere iPhones op het vlak van de software bewust trager maakte als de accu ouder werd. De fabrikant gaf aan dat dat proces bedoeld is om te voorkomen dat er issues zouden optreden waardoor de telefoons plotseling kunnen uitvallen. Het vertragen treedt op als de smartphone te koud is of als de accu weinig spanning kan leveren door degradatie of te weinig lading. Niet lang na die bevestiging begonnen vijf Amerikanen een rechtszaak tegen Apple; deze lijkt nu door de schikking ten einde te komen.

Overigens besloot het bedrijf uit Cupertino een week na die start van de collectieve zaak al om het vervangen van de accu van iPhones vanaf de iPhone 6 goedkoper te maken. Apple bood ook zijn excuses aan voor het trager maken van de iPhones en het feit dat het daar niet eerder over had gecommuniceerd.