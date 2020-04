AnTuTu: Apple A13-soc presteert in iPhone SE iets lager dan in iPhone 11

De nieuwe iPhone SE heeft dezelfde A13 Bionic-soc als de iPhone 11-modellen, maar presteert iets minder goed in de AnTuTu-benchmark. Mogelijk heeft Apple de soc zuiniger afgesteld, om te compenseren voor de lage accucapaciteit van de iPhone SE.

Een ontwikkelaar van de AnTuTu-benchmark toont op Weibo de snelste score die met de iPhone SE is gehaald. De nieuwe iPhone komt daarin tot een score van 492.166 punten, terwijl de iPhone 11 op 517.400 punten uitkomt. Dat is een verschil van zo'n 5 procent. De iPhone 11 Pro Max scoort met dezelfde soc 537.154 punten en is daarmee ongeveer 9 procent sneller dan de iPhone SE.

Vermoedelijk heeft Apple de A13-soc in de nieuwe iPhone SE iets conservatiever ingesteld, zodat de accu langer mee gaat. Het toestel heeft een accucapaciteit van 1821mAh, wat weinig is voor hedendaagse smartphones. Het relatief kleine 4,7"-scherm met een resolutie van 1334x750 pixels vergt echter ook minder van de accu.