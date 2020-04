Asus gaat moederborden uitbrengen in ProArt-serie

Asus gaat moederborden uitbrengen in zijn ProArt-serie. Dat blijkt uit een teaser die de fabrikant op Twitter heeft gezet. Momenteel bestaat de ProArt-serie van Asus uit monitoren, laptops en complete pc's.

De afbeelding die Asus op Twitter deelt toont fragmenten van verschillende moederborden, waaronder een wit ROG Strix-moederbord en een nieuw model in de TUF Gaming-serie. Dat gaat om nieuwe moederborden in bestaande series. In het midden is een moederbord met ProArt-logo te zien. Asus heeft in die serie nog geen moederborden uitgebracht.

In de afgelopen jaren heeft Asus in zijn ProArt-serie producten uitgebracht zoals monitoren, laptops en desktop-pc's die zijn gericht op grafische professionals. De Asus-website verwijst al naar ProArt-componenten, maar op die pagina staan momenteel alleen Asus Pro-moederborden voor workstations, die niet van een ProArt-logo zijn voorzien.

Het nieuwe ProArt-moederbord lijkt een plek te krijgen naast de bestaande Prime-, ROG- en TUF-moederborden voor consumenten. Mogelijk gaat het om een Intel Z490-moederbord. Afbeeldingen van andere Asus-moederborden met die nieuwe Intel-chipset verschenen al online.