Asus introduceert twee ProArt-monitoren met miniledpanelen

Asus heeft twee nieuwe ProArt-monitoren voor professioneel gebruik gepresenteerd. De PA32UCX-P en PA27UCX zijn 4k-monitoren met miniledpanelen en ondersteuning voor meerdere hdr-standaarden. Het is nog niet bekend wat de schermen kosten.

De PA32UCX-P toont zeer veel gelijkenissen met de huidige PA32UCX. Wel introduceert Asus in de PA32UCX-P zogeheten 'off-axis contrast optimization', ook wel oco. Dit moet zorgen voor beter contrast en verbeterde kleurweergave bij scherpere kijkhoeken. De huidige ProArt-schermen hebben dit niet.

De Asus PA32UCX-P

Verder lijken beide schermen identiek. Het zijn beide 32"-monitoren met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het scherm heeft, net als zijn voorganger, 1152 dimbare zones en een piekhelderheid van 1200cd/m², hoewel het scherm is gecertificeerd voor DisplayHDR 1000. Het scherm heeft een 10bit-paneel van het ips-type die onder andere 99 procent van het dci-p3-kleurruimte kan weergeven. Ook kan de monitor 99,5 procent van het Adobe-rgb-spectrum, 89 procent van Rec. 2020 en 100 procent van de srgb- en Rec. 709-kleurenspectra tonen. De PA32UCX-P heeft een DisplayPort 1.2-aansluiting, drie hdmi 2.0b-poorten en twee Thunderbolt 3-connectors. Verder heeft het scherm een 3,5mm-jack voor koptelefoons en een usb-hub met drie aansluitingen.

De Asus PA27UCX

De PA27UCX is wel geheel nieuw. Het product heeft een 27"-ips-paneel met een 4k-resolutie, hoewel dit scherm over 576 dimzones beschikt. Daardoor ligt de piekhelderheid ook lager, op 1000cd/m². Ook de dekking van de verschillende kleurenspectra is iets anders. Zo kan het scherm 97 procent van de dci-p3-kleurruimte en 83 procent van het Rec. 2020-kleurenspectrum tonen. De dekkingsgraad van Adobe-rgb, srgb en Rec. 709 blijft hetzelfde. Asus voorziet het 27"-model ook van oco. Het scherm heeft een DisplayPort 1.2-connector, twee hdmi 2.0b-aansluitingen en een usb-c-poort. Verder heeft de monitor vier usb 3.0-aansluitingen van het type A.

Beide schermen ondersteunen daarnaast verschillende hdr-standaarden, waaronder hdr10, Dolby Vision en hybrid log gamma. Verder zijn beide schermen gekalibreerd voor een afwijking van minder dan 1 Delta E bij weergave van srgb en Adobe-rgb. De schermen hebben beide een verversingssnelheid van 60Hz met ondersteuning voor Adaptive Sync. Asus rept nog niet over adviesprijzen van de twee monitoren.