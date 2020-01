Asus toont miniledmonitor met DisplayHDR 1400 voor gamers

Asus toont tijdens CES een 4k-gamingmonitor met verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm beschikt miniledbacklighting met 1152 zones voor local dimming en ondersteuning voor de DisplayHDR 1400-standaard. Het is nog onbekend wat het scherm gaat kosten.

De ROG Swift PG32UQX heeft een ips-paneel van 32" met een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De monitor heeft daarnaast een G-Sync Ultimate-module, wat betekent dat de variabele verversingssnelheid werkt tussen de 1 en 144Hz en compatibel is met hdr-weergave. Het scherm maakt gebruik van minileds voor backlighting met 1152 zones voor full-array local dimming. Het scherm heeft een maximale helderheid van 1400cd/m² en heeft het DisplayHDR 1400-certificaat ontvangen van VESA. Asus toonde vorig jaar al een miniledscherm van 32", maar deze haalde een maximale helderheid van 1200cd/m² met 1000 dimzones.

De monitor heeft een DisplayPort 1.4-aansluiting en drie hdmi 2.0-connectors, schrijft TechPowerUp. De PG32UQX kan daarnaast 90 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Bedienen van het osd gaat via een soort joystick, die op de achterkant van het scherm is geplaatst. Aan de achterkant van het scherm zit ook een ROG-logo met rgb-verlichting. De voet van de monitor bevat daarnaast ook rgb-verlichting. Deze rgb-leds worden aangestuurd via de Aura Sync-software van Asus. Het is nog niet bekend wanneer de PG32UQX op de markt komt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend. Tweakers heeft hierover contact opgenomen met Asus.