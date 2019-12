MSI komt volgend jaar met Creator 17-laptop met miniledscherm

MSI komt volgend jaar met een Creator 17-laptop als opvolger van de huidige P75 Creator. De Creator 17 is in grote lijnen dezelfde laptop als zijn voorganger, maar bevat enkele upgrades, waaronder een scherm dat gebruikmaakt van miniled's. De laptop wordt tijdens CES getoond.

De Creator 17 is grotendeels dezelfde laptop als de huidige P75 Creator, maar MSI heeft de laptop op meerdere fronten geüpgraded. De meest prominente update zit in het scherm. Volgens MSI heeft de Creator 17 een 4k-paneel die een helderheid van meer dan 1000 cd/m² moet halen. Het scherm draagt dan ook het DisplayHDR 1000-kenmerk. Het scherm beschikt over 'meer dan' 240 zones voor full-array local dimming en kan 100 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven.

Het scherm van de Creator 17 maakt bovendien gebruik van miniled's voor de backlighting. Schermen met miniled's zijn lcd's, maar bieden wel enkele voordelen boven traditionele led-backlighting. De individuele led's zijn kleiner, waardoor er meer achter een paneel passen. Hierdoor moeten miniled's onder meer zorgen voor diepere zwartlevels en betere contrastratio's vergeleken met conventionele lcd-schermen. Ook moeten miniledschermen hogere helderheden kunnen halen.

Miniledschermen zijn niet nieuw; TCL heeft al een miniledtelevisie uitgebracht. Ook Asus toonde begin dit jaar een miniledmonitor met duizend zones voor local dimming. Volgens geruchten werkt Apple ook aan miniledschermen voor zijn Macbooks. Deze worden in 2020 verwacht.

MSI stelt dat de Creator 17 de meest recente cpu- en gpu-verwerkingscapaciteiten krijgt, maar exacte specificaties worden niet genoemd. De huidige P75 Creator-laptops bevatten RTX-gpu's van Nvidia en Intel-cpu's van de negende generatie. Inmiddels heeft Intel al zijn tiende generatie laptop-cpu's uitgebracht. Volgens MSI bevat de Creator 17 ook een usb-c-aansluiting waarop een 8k-scherm aangesloten kan worden. Ook bevat de laptop een sd-kaartlezer, een Thunderbolt-aansluiting, een ethernet-aansluiting en drie usb-poorten van het type a. Verdere specificaties zijn vooralsnog onbekend. De huidige Creator P75-laptops hebben accu's van 82Whr en maximaal 64GB aan ram. Vermoedelijk behoudt de Creator 17 diezelfde hardware.

Het is nog niet bekend wanneer de laptops exact uitkomen. Ook de adviesprijzen zijn nog onbekend. MSI zal de laptops tijdens CES tonen.