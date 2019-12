'Database met telefoonnummers van 267 miljoen Facebook-gebruikers stond online'

Op internet was een database doorzoekbaar met daarin de namen en telefoonnummers van meer dan 267 miljoen, voornamelijk Amerikaanse, Facebookgebruikers, claimt de site Comparitech. De database zou twee weken online gestaan hebben.

In totaal bevatte het Elasticsearch-cluster 267.140.436 records, elk daarvan bevatte een uniek Facebook-id, telefoonnummer, volledige naam en tijdsaanduiding. De server had een login-dashboard met Vietnamese tekst. Comparitech en beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko berichten over de vondst.

Na melding van het ip-adres van de server aan de provider, op 14 december, is de server 19 december offline gehaald. Op 12 december verscheen de database echter al als download op een hackerforum. Niet bekend is hoe oud de gegevens zijn en hoe deze uitgelekt zijn.

Diachenko noemt het scenario dat de gegevens via een ontwikkelaars-api verkregen zijn, voordat Facebook in 2018 de toegang tot telefoonnummers via deze api blokkeerde. Een andere optie is dat de data via publieke Facebook-pagina's gescraped zijn.