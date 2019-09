'Kopie van database Facebook-accounts is nog steeds online'

Een kopie van de database met gegevens van honderden miljoenen Facebook-accounts is nog steeds online. Dat claimt een beveiligingsonderzoeker tegen Cnet. GDI Foundation vond de database eerder en liet de hoster hem verwijderen, maar er bestaat kennelijk een kopie.

De data in beide databases komt overeen en ook deze database stond onbeschermd online, claimt Elliott Murray van WebProtect tegen Cnet. Daaronder zijn de telefoonnummers van Facebook-oprichters Mark Zuckerberg en Chris Hughes, maar Cnet kreeg beide oprichters niet te pakken met de nummers uit de database. Degene met het nummer van Hughes claimt wel dat zij veel berichten krijgt die bedoeld zijn voor de Facebook-medeoprichter.

Murray kwam de database eerder tegen en checkte het donderdag opnieuw nadat GDI Foundation naar buiten bracht dat het een database met meer dan 400 miljoen entry's onbeschermd online aantrof. De data van beide databases matcht zo goed dat Murray met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid claimt dat het om een kopie van dezelfde database gaat.

Het is nog altijd onbekend wie deze data online heeft gezet en hoe het bij elkaar is verzameld. Scrapen van data zou volgens Facebook sinds anderhalf jaar niet meer kunnen. Het zou kunnen dat data eerder is verkregen en sindsdien is aangevuld: de nieuwste data uit de database van GDI dateert van vorige maand. Ook de MongoDB-versie van de database wijst erop dat hij onlangs is geüpdatet.