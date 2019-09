OnePlus toont afstandsbediening voor tv met Assistant-knop

Fabrikant OnePlus heeft een afbeelding getoond van de afstandsbediening voor zijn aankomende tv. De render laat zien dat de afstandsbediening een usb-c-poort heeft, terwijl er knoppen op zitten met een afdruk van een Google Assistant-logo, een OnePlus-logo en een knop zonder opdruk.

Daarnaast is er een groot oppervlak te zien boven de knoppen op de foto die topman Pete Lau twitterde. Dat is vermoedelijk een touchpad. Aan de zijkant zijn volumeknoppen te zien. De afstandsbediening doet enigszins denken aan de Siri-afstandsbediening voor de Apple TV-settopbox.

OnePlus onthult zijn eerste tv deze maand. OnePlus TV's zullen op een aangepaste versie van Android TV draaien. Het bedrijf wil de integratie van smartphones en tv's verbeteren, maar hoe het dat gaat doen, is nog niet duidelijk. De tv's krijgen Qled-panelen, vermoedelijk van 43", 55", 65" en 75".

Een eerder gerucht wees erop dat OnePlus een MediaTek-processor gebruikt en uit een listing op Amazon blijkt dat de tv in ieder geval acht luidsprekers krijgt en Dolby Atmos ondersteunt, waarbij de totale output op 50W uitkomt.

De fabrikant brengt vaker elementen van onaangekondigde producten naar buiten om aandacht te genereren. Het is nog onbekend wanneer OnePlus zijn tv's precies zal presenteren, maar naar verluidt houdt de fabrikant over drie weken een evenement waarop het ook zijn OnePlus 7T-telefoons wil laten zien. Het bedrijf zei eerder al de tv's in september te willen uitbrengen, waarbij in ieder geval India als eerste aan de beurt is. Daarna volgt een release in Noord-Amerika, Europa en China.