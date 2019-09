Microsoft brengt preview van PowerToys voor Windows 10 uit

Microsoft heeft de eerste twee tools van PowerToys voor Windows 10 uitgebracht en de broncode ervan op GitHub gezet. Het gaat om een shortcut-gids voor de Windows-toets en een windowmanager met de naam FancyZones.

De v0.11.0-release van PowerToys staat op GitHub, meldt Microsoft. Na installatie verschijnt een icoontje voor de set tools op de taakbalk en kan de gebruiker enkele instellingen voor de eerste twee PowerToys aanpassen. Die eerste twee betreffen Shortcut Guide en FancyZones.

De Shorcut Guide toont een overlay met sneltoetsmogelijkheden in combinatie met de Windows-toets. Het overzicht is op te roepen door de Windows-toets ingedrukt te houden. De gebruiker kan aanpassen hoe lang de toets ingedrukt moet worden evenals, de mate van transparantie van de overlay.

FancyZones biedt beheermogelijkheden voor vensters. De gebruiker kan kiezen uit verschillende layouts om openstaande vensters in te delen en op posities vast te zetten. Ook is er de mogelijkheid om zelf layouts te ontwerpen. De tool is bijvoorbeeld handig voor gebruikers die veelvuldig multitasken, al dan niet met brede monitoren met hoge resolutie.

Microsoft kondigde de terugkeer van PowerToys in mei tijdens Build 2019 aan. De tools waren beschikbaar voor Windows 95 en bleven dat tot en met Windows XP. Een van de populaire onderdelen was bijvoorbeeld Tweak UI.