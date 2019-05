Microsoft komt met PowerToys voor Windows 10 en maakt ze open source

Microsoft gaat PowerToys voor Windows 10 uitbrengen. Microsoft maakt de nieuwe tools open source en laat ontwikkelaars meewerken aan nieuwe functies. Dergelijke tools kwamen uit voor Windows 95 en bleven beschikbaar tot en met Windows XP, waarna ze verdwenen.

MTND-widget

Microsoft gaat zijn nieuwe PowerToys op GitHub zetten, zodat ontwikkelaars functionaliteit kunnen toevoegen. Momenteel werkt Microsoft aan twee tools voor Windows 10: een Maximize to new desktop-widget en een gids voor Windows-sneltoetsen.

De MTND-widget toont een extra knop in een pop-up als gebruikers in een venster met de muis over de knop bewegen om het venster te maximaliseren. Met een druk op die knop wordt er een nieuwe desktop gemaakt en wordt de applicatie daarop beeldvullend weergegeven.

De Windows-sneltoetsengids wordt weergegeven als gebruikers de Windows-knop op het toetsenbord langer dan een seconde indrukken. Er verschijnt dan een overlay met alle beschikbare sneltoetsen in de huidige staat van de desktop.

Microsoft overweegt daarnaast tal van andere tools, waaronder een sneltoetsenmanager, verbeterde Alt+Tab-functionaliteit met ondersteuning voor tabs in browsers en een optie om snel van resolutie te wisselen via de taakbalk.

In de zomer brengt Microsoft previewversies uit van de eerste nieuwe PowerToys voor Windows 10. De broncode verschijnt dan ook op GitHub. Eerder maakte Microsoft ook al de Rekenmachine-app van Windows 10 open source. Als gevolgd daarvan krijgt die grafische eigenschappen.

PowerToys is de verzamelnaam van tools die Windows-gebruikers geavanceerde functionaliteit geven. Oorspronkelijk waren ze gemaakt en bedoeld voor ontwikkelaars van Microsoft zelf. Tools zoals Tweak UI, Quick Res en Send to X verschenen voor het eerst in Windows 95 en bleven beschikbaar tot in Windows XP. Sindsdien zijn de PowerToys uit Windows gehaald.