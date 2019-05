General Mobile GM6-smartphone krijgt beloofde Android-updates niet

General Mobile heeft sinds oktober 2018 geen updates meer uitgebracht voor zijn GM6-smartphone en die komen er ook niet meer. Het Android One-toestel dat in 2017 uitkwam had tot 2020 updates moeten krijgen. Er zou een probleem zijn met hardware.

General Mobile bevestigt tegenover de Consumentenbond dat het toestel geen updates meer krijgt. Volgens de Turkse fabrikant kan het die niet meer uitbrengen omdat er problemen zijn met een onderdeel in het toestel. De leverancier van dat onderdeel zou failliet zijn waardoor het probleem niet verholpen kan worden. Om welk onderdeel het gaat, is niet duidelijk.

De General Mobile GM6 kwam in juli 2017 uit en het is een Android One-toestel. Smartphones binnen dat programma krijgen twee keer een upgrade naar een nieuwe Android-versie en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. De GM6 heeft één upgrade gekregen, van Android 7 naar 8. Het toestel had dus ook Android 9 moeten krijgen, maar dat gebeurt niet. Tot juli 2020 had het toestel beveiligingsupdates moeten krijgen, maar sinds oktober 2018 zijn er geen updates voor de GM6 uitgebracht.

General Mobile wil eigenaren van de GM6 compenseren door 50 euro korting te geven op een GM8 of nieuwer toestel. De Consumentenbond vindt dat een magere compensatie, omdat klanten die het vertrouwen in het merk kwijt zijn en over willen stappen er niets aan hebben.

Volgens de Consumentenbond werd de GM6 met name verkocht tussen juli 2017 en augustus 2018. Daarna werd er restvoorraad verkocht. Op het moment van schrijven staat het toestel nog in de Pricewatch bij één winkel.