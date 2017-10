Samengevat

De Moto G5 is een budgettelefoon en biedt keuze. Zo is de accu verwisselbaar en kun je naast twee simkaarten een micro-sd-kaart kwijt in de dualsim-smartphone. Het Android-toestel draait Nougat en is dus redelijk up-to-date. We hopen dat er een paar jaar updates zullen komen, maar Lenovo's verleden op dit gebied is wisselend. Het scherm is een groot pluspunt; het is een prima lcd, die uitstekend afleesbaar is. De schone software en prima gebruikservaring zijn andere pluspunten. De camera's vormen een minpunt, want die hadden beter gekund. Er is veel keuze in deze prijsklasse en in dat veld is de Moto G5 een van beste toestellen.