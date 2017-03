Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 13:00, 7 reacties • Feedback

Al vanaf zijn introductie was de Moto G de belangrijkste smartphoneserie van Motorola. De eerste telefoon in die serie was een ware doorbraak voor de smartphonemarkt en achteraf bezien heeft dat toestel een stortvloed ingeluid aan goede budgettelefoons met Android, snelle software, mooie ontwerpen en scherpe schermen.

Inmiddels is moederbedrijf Lenovo alweer toegekomen aan de vijfde generatie van deze serie. Voor een deel van de doelgroep heeft de Moto G-serie zijn glans verloren. Lenovo vergrootte het toestel, met als voorlopig toppunt de G4 van vorig jaar, met 5,5"-scherm en 7,6cm brede behuizing. Wat de fans van de eerste Moto G de fabrikant vooral kwalijk hebben genomen, is het gebrekkige updatebeleid. De belofte van de Moto G was stock Android met snelle updates, maar Lenovo maakte dat niet waar. In 2016 staakte Lenovo de ondersteuning voor de goedkopere Moto E van dat jaar al een paar maanden na de release.

Waar we bij Tweakers in het verleden vaak Moto G's hebben aangeraden, juist vanwege het updatebeleid, ligt dat anno 2017 iets genuanceerder. Er zijn concurrenten in deze prijsklasse die het beter doen, zoals de Android One-toestellen van General Mobile. Ook Wileyfox was met Cyanogen OS lekker bezig. Het bedrijf achter Cyanogen OS is er niet meer en de Britse fabrikant moet nu op eigen kracht updates verzorgen, dus het is nog de vraag hoe dat gaat.

De Moto G5 voelt echter wel weer aan als een terugkeer naar elementen van vorige Moto G's. Hij is niet zo waterdicht als de G van de derde generatie, maar heeft wel een coating die hem spatwaterdicht moet maken. Hij is kleiner dan zijn voorganger en biedt voor zijn prijsklasse een scherm met hoge resolutie. En de prijs duikt weer onder 200 euro. Hoe hij het zal doen met updates zul je in deze review niet aantreffen; dat is in een normale reviewperiode niet te testen.