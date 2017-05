Door Chris Broesder, maandag 8 mei 2017 06:00, 117 reacties • Feedback

De G-serie van Motorola is sinds het begin terecht populair. De toestellen bieden vrijwel zonder uitzondering veel waar voor je geld. De concurrentie in de prijsklasse van zo'n tweehonderd tot driehonderd euro heeft echter niet stilgezeten en fabrikanten als Huawei, Lenovo en Wileyfox hebben ook goede toestellen voor weinig neergezet. Toch zien we elk jaar weer een beetje uit naar de nieuwe G-serie, om te kijken hoeveel smartphone je voor het relatief kleine aantal euro's krijgt.

Daarnaast is de Nexus-lijn van Google ter ziele, waardoor er juist minder keuze is als je liefhebber bent van een Android-ervaring zonder toeters en bellen. De G-serie richt zich op een stock Android-ervaring met een aantal kleine, handige aanpassingen en dat doet de fabrikant wat ons betreft goed, hoewel het updatebeleid achteruit is gegaan sinds Lenovo de nieuwe eigenaar van Motorola is.

We hebben de Moto G5 eerder deze maand al getest en het toestel presteerde alleszins verdienstelijk. Nu hebben we de tachtig euro duurdere Moto G5 Plus onder handen genomen. Het toestel heeft een snellere system-on-a-chip, twee keer zoveel opslaggeheugen, een iets groter scherm, een iets grotere accucapaciteit en moet een betere camera hebben. De belangrijkste vraag is natuurlijk simpelweg of de Moto G5 Plus zijn meerprijs van tachtig euro waard is.