Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 19:27

Er zijn renders online verschenen van de Motorola Moto G5S, met een behuizing die volledig is opgetrokken uit metaal. Het lijkt te gaan om een duurdere uitvoering van de huidige Moto G5, die een metalen achterkant heeft met plastic zijkanten. Er komt vermoedelijk ook een G5S Plus.

AndroidAuthority heeft de renders online gezet. Op de beelden is de Motorola Moto G5S te zien in drie kleuren: donkergrijs, goud en blauw. Het toestel lijkt veel op de al uitgebrachte Moto G5, maar nu is de hele behuizing gemaakt van metaal. Daardoor zijn er antennelijnen aangebracht aan de boven- en onderkant van de behuizing.

Vorige week verscheen er al een afbeelding waarop de hele line-up van komende Moto-smartphones is te zien. Daarop staan de gS en gS+, waarschijnlijk zijn dat de G5S en G5S Plus, waarvan eerstgenoemde nu in beeld is. Het kleine model heeft een 5,2"-scherm en de grote uitvoering krijgt een 5,5"-scherm, beiden met full-hd-resolutie van 1920x1080 pixels. Volgens de slide krijgt de Plus-uitvoering een dubbele camera.

Of de specificaties in andere opzichten afwijken van de huidige Moto G5 en G5 Plus is nog niet bekend. Die twee toestellen, die verkrijgbaar zijn voor respectievelijk 179 en 259 euro, werden tijdens het Mobile World Congress eind februari aangekondigd. Wat de nieuwe Moto G5S-modellen gaan kosten en wanneer ze op de markt komen is nog niet duidelijk.