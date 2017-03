Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 maart 2017 08:55, 11 reacties • Feedback

Er zijn foto's verschenen van wat de Moto X-smartphone van Lenovo voor 2017 zou zijn. De foto's tonen een telefoon met een metalen ontwerp en een dubbele camera. De specs liggen in lijn met midrange-modellen van Lenovo.

Chinees Jerry Yin, die vorig jaar foto's plaatste van onder meer de Moto Z Play, plaatste de foto's op het Chinese sociale netwerk Weibo. Hoewel hij het toestel aanduidt als Moto X 2017, is het ook mogelijk dat de telefoon uiteindelijk een andere naam gaat krijgen. In de markt voor midrange-smartphones voert Lenovo in China ook de naam Moto M.

De vermeende Moto X 2017 heeft een dubbele camera aan de achterkant, met op het oog twee identieke lenzen. Daaronder zit een dubbele led-flitser. Op de voorkant is een ovaalvormige vingerafdrukscanner te zien. De vorm komt overeen met die van de al aangekondigde Moto G5 en G5 Plus.

Uit de foto's zijn diverse specificaties af te leiden. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 625, een soc die Lenovo eerder gebruikte in de Moto Z Play, Moto G5 Plus en Lenovo P2. Daar zit 3GB geheugen bij, terwijl de opslagcapaciteit volgens de sticker op de behuizing 32GB zou zijn.

Als de vingerafdrukscanner even groot is als op de Moto G5, is het toestel ook ongeveer even breed. Daarmee lijkt het erop alsof het een telefoon wordt met een scherm van rond 5" of 5,2". Lenovo heeft de telefoon nog niet aangekondigd.