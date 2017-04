Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 15:55, 4 reacties • Feedback

Lenovo heeft de afbeelding van een onaangekondigde Moto-smartphone verstopt in een rapvideo die ter promotie van het merk Motorola online is gezet. Het is onbekend om welk toestel het gaat, maar vermoedelijk gaat het om een nieuwe Moto X of Moto Z.

Lenovo laat in het begin van de video een reeks recente Moto-smartphones zien, waaronder de Nexus 6 en Moto Z. Daartussen zit een onaangekondigde, metalen telefoon, merkte Phandroid op. Het gaat om enkele frames waarin het shot te zien is.

De render komt volgens de site overeen met onlangs uitgelekte foto's van wat de Moto X voor 2017 zou worden. Desondanks zijn er wat verschillen te zien. Het toestel op de render van Lenovo heeft geen dubbele camera, dat op de foto's wel. Ook de positie van de ledflitser verschilt. Het model komt verder wel overeen. Wellicht ging het bij de foto's om een afwijkend prototype, al is het ook mogelijk dat Lenovo verschillende varianten van hetzelfde toestel op de markt zal brengen.

Het is voor het eerst dat de fabrikant zelf een afbeelding laat zien van het onaangekondigde toestel. Lenovo bracht onder de vlag van Motorola tot nu toe dit jaar de Moto G5 en G5 Plus uit.