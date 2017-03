Door Julian Huijbregts, vrijdag 24 maart 2017 10:44, 7 reacties • Feedback

Lenovo wil ieder kwartaal drie tot vijf Moto Mods voor zijn Moto Z-smartphones uitbrengen. Dat moet de verkoop van de toestellen stimuleren. Tot dusver heeft Lenovo naast de Mods die samen met de smartphones werden aangekondigd, vrijwel geen nieuwe Mods uitgebracht.

Dat er ieder kwartaal drie tot vijf nieuwe Mods moeten uitkomen, zegt de verkoopdirecteur van Lenovo Asia Pacific volgens DigiTimes. De directeur stelt dat de verkoop van de accessoires succesvol is, voor iedere Moto Z-smartphone zouden gemiddeld 1,5 Mods verkocht worden.

Lenovo heeft vaker aangegeven dat er meer Moto Mods op komst zijn. Zo zei het bedrijf in december vorig jaar dat er minimaal twaalf exemplaren voor dit jaar op de planning staan. Ondanks de beloftes heeft het bedrijf tot dusver weinig nieuwe Mods uitgebracht. In december werd er gesteld dat er per maand een nieuwe Moto Mod uitgebracht zou worden, maar dat is niet het geval.

Tijdens het Mobile World Congress eind februari kondigde Lenovo een Moto Mod met Amazon Alexa aan en een Gamepad Moto Mod, die dienst doet als controller voor games en over een extra accu beschikt. Ook komt er een uitbreiding voor draadloos laden. Concrete details over de Mods gaf de fabrikant nog niet, maar rond de zomer zouden ze uit moeten komen. Eerder heeft Lenovo aangegeven dat het 'waarschijnlijk' ook een Google Tango-mod gaat uitbrengen

Toen Lenovo de Moto Z en Moto Z Play in juni 2016 presenteerde, werden modules met een speaker, beamer en een extra accu aangekondigd. Enkele maanden later werd de Hasselblad-cameramodule uitgebracht. Sindsdien is er nog een accu-accessoire verschenen en een Vehicle Dock.

Bij de aankondiging van de Moto Z-smartphones en bijbehorende Moto Mods gaf Lenovo aan dat ook eventuele nieuwe toestellen in de serie overweg kunnen met de accessoires. Drie generaties van Moto Z-smartphones zouden de huidige Moto Mods moeten ondersteunen. De Moto Mods worden verbonden met de smartphones via een magnetische aansluiting met zestien pinnen.



Lenovo Moto Z Play met Hasselblad-cameramod