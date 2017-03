Door Julian Huijbregts, vrijdag 24 maart 2017 09:24, 0 reacties • Feedback

Intel heeft een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht waarin alle ontwikkelingen met betrekking tot kunstmatige intelligentie worden samengebracht. De Artificial Intelligence Products Group wordt geleid door Naveen Rao, hij was ceo van Nervana Systems, dat door Intel werd overgenomen.

Het doel van het nieuwe bedrijfsonderdeel is om alle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie binnen Intel samen te voegen. Ook zegt Intel een nieuw onderzoekslab op te richten dat zich volledig richt op kunstmatige intelligentie. Daar zal de chipgigant experimenteren met nieuwe architecturen en algoritmes die ingezet kunnen worden voor kunstmatige intelligentie.

Naveen Rao staat aan het hoofd van de nieuwe Artificial Intelligence Products Group. Hij was de ceo van Nervana Systems, een start-up die zich specialiseerde in deep learning en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf werd in augustus vorig jaar overgenomen door Intel. Een paar maande na die overname kondigde Intel een strategie aan om de prestaties van toepassingen voor kunstmatige intelligentie te verbeteren.

Intel wil daarvoor met eigen accelerators komen, die de concurrentie met gpu's aan moeten gaan. In de eerste helft van dit jaar moet Intels eerste Nervana-product uitkomen, dat ontwikkeld wordt onder de naam Lake Crest. Dit product is nog grotendeels gebaseerd op de ontwikkelingen van Nervana Systems zelf en wordt daarom nog op 28nm bij TSMC geproduceerd. Waarschijnlijk wordt later de overstap naar een kleiner procedé bij Intel gemaakt.

Ook werkt Intel aan Knights Crest, een combinatie van een Xeon-processor en een Nervana-accelerator. Tegen 2020 moet het Nervana-platform de tijd die het duurt om deep-learningmodellen te trainen met een factor honderd hebben teruggebracht ten opzichte van gpu's, is de belofte van Intel.