'Motorola heeft een nieuwe 360-gradencamera-Mod aangekondigd'

Er is een foto verschenen waarop een nieuwe Moto Mod is te zien. Het gaat om een 360-gradencamera. Deze Mod zou op 20 juni tijdens een evenement in het Afrikaanse land Ghana zijn gepresenteerd.

Tijdens het Afrikaanse persevenement dat op 20 juni is gehouden in Ghana, zou Motorola niet alleen de Moto Z, Moto C, Moto E en Moto G hebben aangekondigd, maar ook een nieuwe Moto Mod. Dat schrijft Techdroider. Smartphone-insider Evan Blass heeft een foto van de Mod getoond.

Het gaat naar verluidt om een 360-gradencamera met twee lenzen. Meer informatie over de specificaties is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer de module beschikbaar komt en hoeveel de Mod gaat kosten. Droid-life heeft Motorola om een reactie gevraagd, maar het smartphonebedrijf wilde geen nadere toelichting geven.

De Moto Z-serie heeft aan de achterkant een aansluiting met zestien pinnen voor Moto Mods. Dat zijn modules die nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Tot nu toe verschenen er voor de Moto Z-serie onder meer een speaker, een beamer, een camera met xenon-flitser en optische zoom en een batterijmodule. Begin juni kondigde Lenovo-dochter Motorola de nieuwe Moto GamePad aan, waardoor de smartphone tot een gamehandheld wordt gemaakt.