Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 14:59

Submitter: AnonymousWP

Er zijn renders verschenen van de opvolgers van de Moto Z Force en de Moto E 2016. De Moto Z2 Force zou een dubbele camera krijgen, terwijl de Moto E4 ten opzichte van zijn voorganger er een vingerafdrukscanner bij krijgt.

Beide renders komen van twitteraars Slashleaks en OnLeaks. De Z2 Force lijkt net als de Moto Z van vorig jaar te beschikken over een dunne behuizing, van rond 5mm. De Force-versie van vorig jaar is ongeveer 7mm dik. De lengte, breedte en de aansluiting lijken gelijk; het scherm lijkt wel een tikje groter dan in de Moto Z van vorig jaar. Verder lijkt Lenovo zich te houden aan de belofte om toestellen dit jaar compatibel te houden met Moto Mods.

De Moto E4 lijkt op de onlangs verschenen Moto G5 en G5 Plus, met een gebolde behuizing en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Vorige generaties van de Moto E hebben geen vingerafdrukscanner. OnLeaks en Slashleaks vermelden verder geen specificaties van de toestellen.

Deze week kwam ook al informatie naar buiten over de aankomende Moto C-serie. Dat zouden de goedkoopste Lenovo-smartphones onder de vlag van Motorola moeten worden, zonder vingerafdrukscanners en met MediaTek-socs.