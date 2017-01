Door Arnoud Wokke, maandag 16 januari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Moto Mods waren misschien wel de belangrijkste vernieuwing op de smartphonemarkt in 2016. De losse elementen die je kunt toevoegen aan Moto Z-telefoons door ze op de achterkant te klikken, zijn goed uitgedacht, werken prima en voegen bovendien iets toe. Je moet echter wel een behoorlijk bedrag aftikken als je bijvoorbeeld de cameramodule of de picoprojector wil.

Eerder bespraken we al de Moto Z Play, de eerste telefoon met ondersteuning voor deze Moto Mods. Inmiddels is ook de tweede verschenen, de reguliere Moto Z. Beide telefoons ondersteunen dezelfde mods, maar er zijn verschillen in de hardware. De Moto Z heeft een krachtigere processor en een dunner ontwerp met metaal in plaats van glas. Hij heeft bovendien een veel kleinere accu en geen 3,5mm-aansluiting. De prijs verschilt ook: de Moto Z Play is te vinden voor rond de 420 euro, de Moto Z kost momenteel rond de 620 euro.

Al die verschillen zijn genoeg om ook een uitgebreide blik te werpen op deze bijzondere telefoon. Met zijn 5,2mm is het een van de dunste smartphones die ooit zijn verschenen en dankzij de Moto Mods is het een van de meer onderscheidende high-end telefoons die je nu in de winkel kunt vinden.