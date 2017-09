Motorola Moto Z2 Force komt eind dit jaar in Benelux uit voor 849 euro

Motorola brengt de Moto Z2 Force eind dit jaar uit in de Benelux, zo heeft moederbedrijf Lenovo gezegd tijdens elektronicabeurs IFA in Berlijn. Het toestel gaat 849 euro kosten. Samen met de smartphone komt de Moto 360-cameramodule. Dat accessoire krijgt een adviesprijs van 279 euro.

Lenovo kondigde de Moto Z2 Force in juli aan, maar destijds was nog niet bekend wanneer het toestel naar de Benelux zou komen en tegen welke prijs. Het toestel heeft een 5,5"-oledscherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. De smartphone draait op een Snapdragon 835-soc, heeft 4GB ram en 64GB opslagruimte. Speerpunt van de Force-uitvoering van de Moto Z-smartphone is het stevige scherm, dat volgens de makers 'barstvrij' is door een kunststof laag. Ook heeft de telefoon een stevige behuizing van een aluminium 7000-legering.

Aan de achterkant zit een dubbele 12-megapixelcamera met f/2.0-lenzen. De primaire camera heeft een reguliere Bayer-sensor om kleuren vast te leggen, de andere sensor is monochroom. De Z2 Force heeft een 2730mAh-accu en daarmee een lagere capaciteit dan de Moto Z Force, die een 3500mAh-accu heeft. Het nieuwe toestel is dunner dan zijn voorganger. Het toestel heeft geen 3,5mm-jack voor een hoofdtelefoon. Voor gebruik van eigen headsets is een adapter nodig.

De Moto 360 Camera beschikt over twee camera's, met ieder een lens die een beeldhoek van 150 graden heeft. Dat stelt de module in staat om 360-gradenvideo's te maken. De 360-gradencameramodule kan aangesloten worden via het Moto Mod-systeem, dat ook op andere smartphones uit de Moto Z-serie zit.