Creative Assembly maakt systeemeisen Total War: Warhammer II bekend

De systeemeisen van Total War: Warhammer II komen vrijwel overeen met die van voorganger Total War: Warhammer. Voor beide wordt een Core i5-4570 en een GeForce GTX 760 of Radeon R9 270X aangeraden. Daarmee draait de game op 50 frames per seconde.

Creative Assembly maakt bekend dat Total War: Warhammer II minimaal een Core 2 Duo van 3GHz als ondergrond nodig heeft, aangevuld met een GTX 460, AMD Radeon HD 5770 of Intel HD4000. Mits het systeem voorzien is van 4GB ram, of 5GB als de HD4000 gebruikt wordt, draait de game op 30 frames per seconde, op een resolutie van 1280x720 pixels en alle instellingen op laag. De ontwikkelaar raadt aan om de game te spelen op een systeem dat is opgebouwd rond een Core i5-4570 3,2GHz, voorzien van 8GB ram en uitgerust met een GeForce GTX 760 2GB of AMD Radeon R9 270X 2GB. Daarmee draait de game op 1080p, bij een snelheid van 60fps. Hierbij kunnen de grafische instellingen van de game op hoog gezet worden.

Wie de game op Ultra wil spelen, heeft een systeem nodig dat is opgebouwd rond een Core i7-4790K 4GHz en een GTX 1070 8GB. De game haalt dan snelheden van meer dan 60 frames per seconde bij 1080p-weergave. De game heeft minimaal Windows 7 nodig als besturingssysteem en neemt 60GB aan ruimte in op de harde schijf. De systeemeisen die Creative Assembly opgeeft zijn vrijwel gelijk aan die van voorganger Total War: Warhammer, dat nog geen jaar geleden op de markt kwam. Ten opzichte van de voorganger heeft de ontwikkelaar wel een aantal grafische verbeteringen doorgevoerd. Zo is de screen space ambient occlusion verbeterd en is er een nieuw volumetric fog-systeem. Bovendien zien natte oppervlakken er volgens de studio beter uit. Total War: Warhammer II verschijnt 28 september, enkel voor Windows.

