The Creative Assembly kondigt Total War Saga: Thrones of Britannia aan

Ontwikkelaar The Creative Assembly heeft een nieuwe titel in de Total War-reeks aangekondigd. Het gaat om Total War Saga: Thrones of Britannia, waarin de strijd om de Britse eilanden vanaf het jaar 878 centraal staat, nadat de grote invasie van de Noormannen voorbij is.

Thrones of Britannia beslaat in feite dezelfde historische periode die centraal stond in de in 2003 uitgebrachte uitbreiding Medieval: Total War Viking Invasion, waarin de speler met Noormannen Brittannië moest binnenvallen. Het is 878 en er is geen eindtijd ingesteld, maar het spel gaat ongeveer tot het jaar 1066. Het draait om de strijd tussen de toenmalige verschillende Britse koninkrijken. De engine van Thrones of Britannia is gebaseerd op die van Total War: Attila.

Er zijn tien nieuwe facties te spelen, waaronder de Angelsaksen, Vikingen die nederzettingen hebben geopend, en bepaalde Schotse clans. Het spel zou qua speelduur en hoeveelheid content vergelijkbaar zijn met Fall of the Samurai. Volgens de maker is de campagnemap in deze game, die de gehele Britse eilanden beslaat, de meest gedetailleerde die ooit voor een Total War-game is gemaakt. De makers zeggen dat ze het campagnesysteem zo hebben aangepast dat spelers meer impactvolle keuzes kunnen maken.

Thrones of Britannia is de eerste spin-off die The Creative Assembly ontwikkelt. Het woord 'saga' in de titel duidt op deze spin-off reeks, waarin volgens de ontwikkelaar niet meer zoals voorheen een grote historische periode centraal staat, maar waarbij er meer wordt ingezoomd op kortere periodes waarin de strijd op allerlei manieren had kunnen eindigen. Dat moet leiden tot zeer gedetailleerde campagnes, met veel nadruk op de cultuur en betere uitgewerkte verhaallijnen en karakters.

Saga-titels in de Total War-reeks introduceren geen volledig nieuwe historische tijdperken die centraal staan in de rts- en turn based-games, maar vormen een vervolg op de tijdperken die in eerdere Total War-games centraal stonden. De ontwikkelaar noemt de game Fall of the Samurai, een standalone van Total War: Shogun 2, als voorbeeld van een typische game die het predikaat 'Total War Saga' had kunnen dragen.

Op Steam is een pagina te zien van Total War Saga: Thrones of Britannia, maar behalve een trailer, enkele screenshots en een korte beschrijving, staat er nog weinig informatie. De game moet uitkomen in 2018, maar wanneer precies is onduidelijk. In de lente van 2018 wil de maker gameplaybeelden gaan tonen.