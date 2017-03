Door Sander van Voorst, vrijdag 31 maart 2017 20:27, 18 reacties • Feedback

Sega heeft aangekondigd dat de opvolger van de game Total War: Warhammer later dit jaar uitkomt. De nieuwe game brengt een aantal vernieuwingen met zich mee, waaronder vier nieuwe rassen en continenten.

Het gaat om de continenten Ulthuan, Naggaroth, The Southlands en Lustria, vermeldt Sega in de aankondiging. Van de vier rassen zijn er tot nu toe drie bekend, namelijk de High Elves, Dark Elves en de Lizardmen. Het vierde ras moet nog bekendgemaakt worden, maar de trailer hint erop dat het om de Skaven gaat. Spelers kunnen kiezen uit acht verschillende lords en een campagne spelen die draait om The Great Vortex.

In een interview met Eurogamer legt onder andere game director Ian Roxburgh uit dat spelers die ook de eerste game bezitten kort na de release van de nieuwe game een soort 'megacampagne' kunnen spelen, waarbij de werelden van de beide games gecombineerd worden. Daarmee moeten spelers toegang krijgen tot 'een enkel gigantisch speelveld'. Ook voor deze game is weer gratis en betaalde dlc gepland, zo blijkt uit het interview.

De Total War reeks bestaat uit rts-games waarin de speler grote legers kan besturen in verschillende veldslagen. Sega kondigde eind 2012 al aan dat het een samenwerkingsverband had gesloten met Games Workshop, het bedrijf dat de rechten heeft op de Warhammer-franchise. Het eerste spel kwam vorig jaar in mei uit, nadat het in 2015 was aangekondigd.