Door Joris Jansen, maandag 12 juni 2017 21:07, 7 reacties • Feedback

Sega heeft de releasedatum van Total War: Warhammer II bekendgemaakt. Het strategiespel zal op 28 september uitkomen. Speler krijgen de beschikking over vier nieuwe rassen, waaronder de Lizardmen, de High Elves en de Dark Elves.

Spelers krijgen in Total War: Warhammer II ook de mogelijkheid om via een patch content uit de voorganger, Total War: Warhammer, in te voegen in de campagne van Warhammer II. Deze patch zal na de release van de game beschikbaar komen. In feite kan er dan een soort 'megacampagne' worden gespeeld, waarbij de werelden van de beide games gecombineerd worden.

Gamers die de game als pre-order aanschaffen krijgen de beschikking over een nieuw te introduceren ras. Welke ras dat is moet nog worden bekendgemaakt, maar de trailer die eind maart werd gepubliceerd hint erop dat het om de Skaven gaat.

Sega heeft Warhammer II eind maart al aangekondigd. Toen werd al duidelijk dat er naast nieuwe rassen zoals de Lizardmen ook nieuwe continenten zouden worden geïntroduceerd. Het gaat om de continenten Ulthuan, Naggaroth, The Southlands en Lustria.

De Total War reeks bestaat uit strategiegames met rts- en turn based-elementen. De games kenmerken zich door grote legers die spelers kunnen besturen in verschillende veldslagen. Sega kondigde eind 2012 al aan dat het een samenwerkingsverband had gesloten met Games Workshop, het bedrijf dat de rechten heeft op de Warhammer-franchise. Het eerste spel kwam vorig jaar in mei uit, nadat het in 2015 was aangekondigd.

Eerste beelden van gameplay uit Total War: Warhammer II