Sega werkt aan Total War-kaartspel voor pc, Android en iOS

Sega en Creative Assembly werken aan een gratis te spelen kaartspel binnen de Total War-franchise. Het spel heet Total War: Elysium en het draait om historische gevechten met allerlei generaals en eenheden.

Ontwikkelaar Creative Assembly meldt dat inmiddels een gesloten bèta van Total War: Elysium is begonnen. Spelers uit bepaalde, niet nader genoemde regio's kunnen hier wellicht aan meedoen door zich via de website van het spel aan te melden. Het is onbekend wanneer die bèta voorbij is, hoeveel spelers eraan mee kunnen doen en wanneer het spel officieel uitkomt. De makers willen Total War: Elysium in ieder geval gelijktijdig voor de pc, Android en iOS uitbrengen.

Er zijn nogal wat collectible card games op de markt. Volgens de makers onderscheidt Total War: Elysium zich doordat het op de historie is gericht, waarbij onder meer uit allerlei facties uit de verschillende Total War-games wordt geput. Spelers kunnen bekende historische generaals inzetten, waarbij strategie een belangrijke rol zou spelen. Deze generaals zullen herkenbaar zijn uit meerdere Total War-games.

Een kenmerkend gameplayelement is Daybreak, waarbij de speler halverwege het gevecht reservetroepen kan inbrengen, waarmee de gekozen strategie is om te gooien. Als de menselijke of computergestuurde tegenstander bijvoorbeeld veel boogschutters heeft, dan loont het om snel cavalerie in te roepen. Bepaalde kaarten kunnen echter pas echt effectief worden ingezet op bepaalde momenten van de dag.

Spelers kunnen kaarten verdienen door in rang te stijgen, maar het kan ook sneller door Battle Packs aan te schaffen via de in-gamemunteenheid Amethyst. Dat digitale geld is te verdienen door te spelen, maar het virtuele geld kan ook met echt geld worden gekocht. Voorafgaand aan de aankoop van een Battle Pack is de bijzonderheid van de te ontvangen kaarten zichtbaar. Spelers kunnen ook zelf kaarten creëren. Als het spel uitkomt, zijn in ieder geval meer dan driehonderd kaarten beschikbaar en meer dan negen generaals, al kunnen dat er op basis van de gesloten bèta meer worden.