Beelden van nooit aangekondigde Prince of Persia-reboot staan online

Op YouTube staan beelden van Prince of Persia Redemption. Het zou gaan om een reboot van de Prince of Persia-reeks. De game is nooit aangekondigd door Ubisoft en ook niet gemaakt. De beelden blijken al sinds 2012 vrijwel onopgemerkt online te staan.

Een gebruiker van het Resetera-forum merkte de beelden op. De YouTube-video staat sinds 2012 online, maar was slechts 150 keer bekeken. Inmiddels is dat opgelopen tot honderdduizenden views, nu de video in het nieuws is gekomen.

Hoewel het lijkt te gaan om gameplay, blijkt de video te bestaan uit beelden die vooraf zijn gerenderd. Het is een pre-rendered game pitch, zegt animatieartiest Jonathan Cooper op Twitter. Hij werkt nu bij Naughty Dog, maar was voorheen in dienst van Ubisoft. Volgens Cooper was Khai Nguyen de regisseur van de Prince of Persia-beelden. Hij zou laten betrokken zijn bij het maken van For Honor.

Ubisoft heeft niet gereageerd op het verschijnen van de beelden. De uitgever die de Prince of Persia-rechten in handen heeft, wist al wel dat de video online stond. Twee jaar geleden plaatste Ubisofts assistant technical director Marc-Andre Belleau al de reactie "waar heb je dit vandaan!?" onder het filmpje.

De eerste Prince of Persia-game stamt uit 1989. De serie werd nieuw leven ingeblazen in 2003, met Prince of Persia: The Sands of Time. Daarna volgden verschillende nieuwe games, met als laatste grote release Prince of Persia: The Forgotten Sands uit 2010.