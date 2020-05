Nfc-standaard krijgt update voor draadloos laden met maximaal 1 watt

Het NFC Forum heeft de Wireless Charging Specification toegevoegd aan de nfc-standaard. Die specificatie maakt het mogelijk om via nfc apparaten draadloos te laden met maximaal 1 watt. Dat zou geschikt moeten zijn voor draadloze oortjes, smartwatches en andere gadgets.

De nieuwe specificatie zorgt ervoor dat de 13,56MHz-frequentie die voor nfc wordt gebruikt zowel voor het overdragen van data als voor draadloos laden kan worden ingezet. Er is dus geen extra antenne nodig en op die manier zouden apparaten met nfc de mogelijkheid moeten krijgen om kleine gadgets draadloos te laden. Het NFC Forum noemt als voorbeelden draadloze oortjes, smartwatches en stylussen.

Om draadloos te laden via nfc moeten beide apparaten over nfc-hardware beschikken. Sommige bluetoothheadsets zijn al voorzien van nfc om het pairen met smartphones eenvoudig te maken. De functie werkt niet met hardware die nu op de markt is. Om draadloos laden via nfc te implementeren moeten fabrikanten nieuwe hardware uitbrengen waarbij de Wireless Charging Specificatie is toegevoegd. Het is nog niet bekend wanneer dat zal gebeuren.

Bij huidige nfc-implementaties wordt al gebruikgemaakt van draadloze overdracht van stroom voor het uitlezen van passieve rfid-tags. De nieuwe WCS-standaard biedt een negotiated mode die de overdracht van een vermogen van 250, 500, 750 of 1000 milliwatt mogelijk maakt.