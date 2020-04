Logius brengt app uit om DigiD-app te activeren op telefoons zonder nfc

Logius heeft een app uitgebracht, waarmee mensen met een smartphone zonder nfc alsnog gebruik kunnen maken van de DigiD-app om in te loggen bij onder meer overheidsorganisaties. Nfc is nodig voor het checken van een paspoort, rijbewijs of id-kaart.

De app heet CheckID en is uitgekomen in de Google Play Store en Apple App Store. Met de app kan iemand die wel een smartphone heeft met nfc een paspoort, rijbewijs of id-kaart scannen van de eigenaar van de telefoon zonder nfc, legt Logius uit. Vervolgens legt de telefoon met nfc een beveiligde verbinding met de telefoon zonder nfc om gegevens over de check door te geven.

De telefoon met nfc dient alleen als kaartlezer, benadrukt Logius. Inloggen op DigiD is niet nodig. Na de eenmalige check is het scannen van een identiteitsbewijs niet langer nodig op die telefoon. Vooral veel goedkopere modellen hebben geen nfc aan boord, zodat de fabrikanten de kosten voor het inbouwen ervan bespaart. Vrijwel alle midrange- en high-end smartphones van de afgelopen jaren hebben wel nfc.

De DigiD-app biedt, mede door de scan van een identiteitsbewijs, een hogere beveiliging dan inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat is nodig voor bijvoorbeeld toegang tot medische gegevens. Het scannen van identiteitsbewijzen met de DigiD-app kan sinds eind 2017.