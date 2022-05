Identiteitskaart om in te loggen met DigiD-niveau 'hoog' verschijnt in januari

Gemeenten beginnen in Nederland op 4 januari 2021 met het uitgeven van identiteitskaarten met een inlogfunctie. Burgers kunnen daarmee met hun ID-kaart via de DigiD-app inloggen op een nieuw beveiligingsniveau: hoog.

De nieuwe identiteitskaarten beschikken over een nieuwe chip, die via nfc verbinding kan maken met de DigiD-app op smartphones. Gebruikers krijgen ook een pincode die gelinkt is aan de ID-kaart en voor iedere inlogpoging gebruikt moet worden. Deze nieuwe authenticatiemethode kan gebruikt worden als een inlogmethode om extra gevoelige gegevens in te zien en te wijzigen, zoals medische gegevens. Inloggen met DigiD via de ID-kaart geeft toegang tot het beveiligingsniveau 'hoog'.

Momenteel is het mogelijk om met DigiD op de beveiligingsniveaus 'laag' en 'substantieel' in te loggen. Dat eerste kan met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Om ook in te loggen bij diensten die het beveiligingsniveau substantieel vereisen, moeten gebruikers eenmalig hun ID-kaart, paspoort of rijbewijs scannen in de app om hun identiteit te bevestigen. Dat werkt nu al met huidige identiteitskaarten. De nieuwe methode is geen eenmalige ID-check, maar een volledig nieuwe inlogfunctie.

Er zijn momenteel nog geen diensten die het DigiD-beveiligingsniveau 'hoog' vereisen om in te loggen. Het is mogelijk dat diensten dat niveau in de toekomst wel gaan vereisen. Vooralsnog is het alleen mogelijk om met een nieuwe ID-kaart op die manier in te loggen. De inlogfunctie komt niet beschikbaar in paspoorten, zegt een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius tegen Tweakers. Het is de bedoeling dat ook het rijbewijs in de toekomst gebruikt kan worden om in te loggen op de nieuwe manier, maar dat kan pas na goedkeuring van de Wet digitale overheid. Die ligt nog ter bespreking bij de Eerste Kamer.

Burgers kunnen de nieuwe ID-kaart gebruiken om in te loggen op websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en hun pensioenfonds. Die diensten moeten hun inlogmethode aanpassen voordat dit werkt. Volgens Logius zal dat snel gebeuren nadat de nieuwe ID-kaarten in omloop zijn. De komende maanden krijgen gemeenten updates voor hun Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation, om de uitgave van identiteitskaarten met inlogfunctie mogelijk te maken.