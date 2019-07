Aantal logins via tweetrapsauthenticatie bij DigiD stijgt sterk

Het aantal logins met tweetrapsauthenticatie bij DigiD is afgelopen jaar fors gestegen. Desondanks is 85 procent van de logins altijd nog alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers.

Een grote meerderheid van de mensen met een DigiD hebben wel de mogelijkheid om via tweetrapsauthenticatie in te loggen. Meer dan 70 procent van de accounts kan dat, blijkt uit cijfers uit het rapport Monitor Digitale Overheid 2019. Het inloggen via tweetrapsauthenticatie is met zo'n account niet verplicht, waardoor veel mensen inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, zo blijkt uit de cijfers.

In totaal gebeurde zo'n 260 miljoen van de 309 miljoen logins via DigiD met alleen een wachtwoord. Bijna 37 miljoen logins gebruikte sms als tweede factor. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van 2017. Daarnaast verliepen 10,9 miljoen logins via de DigiD-app die een code kan weergeven om in te loggen.

Behalve inloggen met een wachtwoord en inloggen met een wachtwoord en tweede factor is er nog een derde variant, die Substantieel heet. Daarbij is ook de DigiD-app te gebruiken, maar daarin hebben gebruikers zich geïdentificeerd met hun paspoort of id-kaart. Die manier van inloggen is bijvoorbeeld om bij medische gegevens te komen. Het aantal logins daarmee lag op 186.000 keer.