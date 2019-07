WhatsApp-gebruikers kunnen gedeelde foto's niet downloaden door storing

WhatsApp heeft woensdag last van een storing waardoor gebruikers foto's en andere media die ze elkaar sturen niet kunnen downloaden en openen. Ook Facebook en Instagram hebben last van de storing.

Berichten komen woensdagmiddag wel binnen bij WhatsApp maar wie gestuurde foto's, video's en audiobestanden wil openen moet lang wachten en krijgt vervolgens de melding dat Downloaden mislukt is.

De storing begon woensdagmiddag rond 16.00 en doet zich voor via zowel de apps als via de browser. Gebruikers maken via onder ander Allestoringen ook melding van een storing bij Facebook en Instagram, die maakt dat verbindingen niet of slechts beperkt functioneren. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de storing, waardoor er niets bekend is over hoe lang het zal duren en wat de oorzaak zou kunnen zijn.