Instagram komt met nieuwe maatregelen tegen online pesten

Instagram gaat gebruikers vragen of ze een bericht wel echt willen posten als het netwerk denkt dat er iets gemeens wordt gezegd. Het sociale netwerk wil op die manier digitaal pesten tegengaan. Ook komt er een tool om pesters te muten.

Instagram-ceo Adam Mosseri geeft in een blogpost toe dat het bedrijf meer kan doen om pesten te stoppen. Het bedrijf komt daarom met nieuwe tools om pestende reacties tegen te gaan, en tools voor slachtoffers om zichzelf beter te beschermen.

Het netwerk gaat kunstmatige intelligentie inzetten om reacties vooraf te analyseren. Als de ai vermoedt dat er iets gemeens wordt gezegd vraagt die of 'je wel zeker weet dat je dit wil posten.' Er komt dan ook een linkje te staan naar een pagina waarop meer te lezen staat. Op die pagina staat dat de reactie lijkt op andere reacties die eerder zijn gerapporteerd door anderen. Het is dan wel alsnog mogelijk om de reactie te plaatsen. Instagram zegt dat uit tests blijkt dat sommige gebruikers hun reactie dan alsnog wel weghalen en iets minder gemeens schrijven.

Tegelijkertijd brengt een bedrijf een nieuwe tool uit met de naam Restrict. Daarmee kan een slachtoffer iemand aanmerken als 'restricted', waardoor reacties van zo iemand alleen maar door diegene te zien zijn. Volgens Instagram is dat een goede oplossing, want slachtoffers durven pestkoppen vaak niet te blokkeren of te rapporteren uit angst voor escalatie. Iemand die 'restricted' is krijgt dat zelf niet te weten.

De nieuwe tools worden aanvankelijk eerst uitgebracht voor Engelstalige gebruikers. Later moet dat ook uitkomen voor internationale gebruikers, vertelt Instagram tegen de BBC.