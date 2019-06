Instagram test makkelijkere manier om gehackt account te herstellen

Instagram werkt aan een methode die het eenvoudiger moet maken om, rechtstreeks vanuit de app, een gehackt account te herstellen. Tegelijkertijd wordt het voor kwaadwillenden moeilijker om gestolen gebruikersgegevens te misbruiken.

Bij de oude methode om een gehackt Instagram-account te herstellen moet de gebruiker wachten op een e-mail van het sociale netwerk of online een formulier invullen. Het nieuwe herstelproces, dat volgens Engadget momenteel bij een deel van de gebruikers wordt getest, gebeurt volledig via de app zelf. Interventie van de helpdesk is hierdoor niet langer noodzakelijk.

De getroffen gebruiker moet via de Instagram-app onder meer zijn e-mailadres en telefoonnummer invoeren. Vervolgens ontvangt hij een zescijferige code op een mailadres of mobiel nummer naar keuze. Daarmee kan het gehackte account worden hersteld, zelfs wanneer criminelen intussen de gebruikersnaam en contactinformatie hebben gewijzigd.

Om te voorkomen dat criminelen zich het account kunnen toe-eigenen, bouwde Instagram een safeguard in de nieuwe methode in: wanneer er wijzigingen aan een account worden doorgevoerd, kan de gebruikersnaam 'voor een bepaalde tijd' niet geclaimd worden, ongeacht of het om een hack of om een vrijwillige keuze gaat. Volgens Engadget is dit 'bevriezen' van de gebruikersnaam inmiddels beschikbaar voor alle Android-gebruikers en wordt de functie ook verspreid naar iOS-toestellen.