Mobile Vikings introduceert mobiel abonnement met 'onbeperkte' data voor 29 euro

Mobile Vikings heeft maandag een nieuw mobiel abonnement geïntroduceerd met 'onbeperkte' data en onbeperkt bellen en sms’en. De Belgische mvno rekent 29 euro per maand voor het abonnement. Mobile Vikings hanteert wel een fair use policy.

Net zoals de onbeperkte formules van Telenet, Proximus en Orange is ook het nieuwe Unlimited Da Da Ta-abonnement van Mobile Vikings niet volledig onbeperkt. De Belgische virtuele operator hanteert een fair use policy van 20GB. Wanneer de gebruiker dat volume overschrijdt wordt de snelheid gedurende de rest van de maand verlaagd tot 512Kbit/s.

Met 29 euro per maand duikt Mobile Vikings wel onder de prijzen die de Belgische concurrenten voor hun onbeperkte mobiele abonnementen vragen. Zo rekent Telenet voor Kong Unlimited 43,80 euro per maand, kost Mobilus XL Unlimited van Proximus 42,99 euro per maand en betalen Base Unlimited-gebruikers en Orange Arend-gebruiker elke maand 40 euro.

De meest uitgebreide formule van Mobile Vikings bestond voorheen uit 20GB data en onbeperkt bellen voor 39 euro per maand. Als gebruikers bij dat abo hun bundel verbruikt hadden, betaalden ze 10 eurocent per extra MB. Dit abonnement komt te vervallen. Klanten die op een duurder tariefplan zaten, worden door de virtuele provider automatisch overgezet op het Unlimited Da Da Ta-abonnement.

Het verschil met het duurste niet-onbeperkte abonnement bij Mobile Vikings is voortaan minimaal. Voor 10GB en onbeperkt bellen en sms’en zijn gebruikers maandelijks 27 euro kwijt; slechts twee euro minder dan bij de onbeperkte formule.