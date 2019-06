Nederlandse providers moeten mobiel internet aanbieden met minimaal 8Mbit/s

Nederlandse providers die vergunningen kopen op frequenties bij de aankomende frequentieveiling moeten op alle plekken met dekking minimaal 8Mbit/s bieden. De netwerken moeten bovendien een dekking bieden van 98 procent van elke Nederlandse gemeente.

De minimale snelheid aan de rand van het bereik van zendmasten moet in 2022 8Mbit/s zijn en in 2026 op 10Mbit/s liggen, zo heeft het ministerie van Economische Zaken bepaald in de regels voor de veiling van de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden. Die veiling vindt binnen een jaar plaats.

Dankzij die regel rekent het ministerie erop dat de gemiddelde snelheid voor Nederlanders in 2022 op 140Mbit/s ligt en in 2026 op 180Mbit/s. Op plekken met heel goed bereik zou dat moeten oplopen tot 4Gbit/s in 2022 en 7,5GBit/s in 2026. De snelheid van een mobiel netwerk neemt af met het bereik.

Bovendien moeten providers minimaal 98 procent van elke gemeente dekken binnen twee jaar. Natura2000-natuurgebieden tellen daarbij niet mee. "Daarnaast wordt met deze eis inpandige dekking, zoals bij mensen thuis of in een ondergrondse parkeergarage, niet altijd gegarandeerd. Door moderne isolatienormen die het energieverbruik van huizen verlagen kan het mobiele netwerksignaal niet door alle muren of ramen dringen. Bovendien is voor het bieden van dekking op dit soort plekken veelal medewerking van gebouweneigenaren nodig", zo staat in de Nota Mobiele Communicatie.

De eis geldt alleen voor bestaande providers. Als een nieuwkomer een licentie koopt in spectrum op de 700MHz-band, hoeft die niet snel aan de dekkingseisen te voldoen. "Zo wordt voorkomen dat een eventuele nieuwkomer die 700MHz-vergunningen verwerft al op korte termijn verplicht wordt om in de minst rendabele gebieden dekking te gaan realiseren. Dat zou een vergroting van toetredingsdrempels inhouden terwijl het beleid juist gericht is op zo laag mogelijke toetredingsdrempels." Er gelden wel andere, minder zware dekkingseisen voor een eventuele nieuwkomer.

Een nieuwkomer kan frequentieruimte kopen, maar dat hoeft niet. Bij de vorige veiling, in 2012, was dat een vereiste. Toen kocht Tele2 frequentieruimte en begon met het aanbieden van een eigen 4g-netwerk. Nu is het volgens de regels mogelijk dat de bestaande providers alles opkopen, omdat er geen ruimte is gereserveerd voor een nieuwkomer. Het ministerie heeft dat besloten, omdat er met drie aanbieders volgens het ACM nog voldoende concurrentie over is.

De veiling zal begin volgend jaar plaatsvinden, zo heeft het ministerie bepaald. Daarin zit nog niet de 3,5GHz-band, waarover later meer bekend zal worden. De 26GHz-band, die providers willen gebruiken voor drukke plekken, omdat ze beperkte dekking maar veel capaciteit mogelijk maken, zal ook per 2020 beschikbaar zijn, maar hoe dat precies gebeurt is nu ook nog niet duidelijk.