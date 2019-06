Duitse 5g-veiling levert 6,5 miljard euro op

Donderdag is de veiling van frequenties voor mobiele 5g-netwerken afgerond. De vier deelnemers hebben na een biedingenstrijd die meer dan twee maanden duurde in totaal 6.549.651.000 euro betaald voor de frequentieblokken.

Het einde van de veiling is meteen het startschot voor 5g in Duitsland, aldus Jochen Homann, voorzitter van Bundesnetzagentur, de telecomautoriteit van Duitsland. Bij de veiling, die 52 dagen duurde, is in totaal 420MHz verdeeld onder de vier deelnemers: Unternehmen Drillisch Netz van Drillisch 1&1, Telefónica Deutschland, Telekom Deutschland en Vodafone.

Vodafone en Telekom hebben beide 90MHz in de 3,6GHz-frequentieband bemachtigd. Telefónica en 1&1 moeten het doen met respectievelijk 70MHz en 50MHz in het voor 5g benodigde deel van het spectrum. In de 2GHz-band hebben Vodafone en Telekom blokken voor in totaal 40MHz verkregen, tegenover 20MHz voor Telefónica en 1&1.

In augustus 2000 leverde de Duitse veiling voor umts-frequenties meer dan 99 miljard Duitse mark op. Toen deden zes partijen mee. De Nederlandse 5g-veiling begint ergens begin volgend jaar maar daarin zit nog niet de 3,5GHz-band. Wanneer de Belgische 5g-veiling is, is niet bekend.